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  3. Son dakika: 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Son dakika: 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Son dakika: 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 5 ilde haklarında gözaltı kararı bulunan 22 FETÖ'cüye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon aralarında eski polislerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Mersin, İstanbul, Osmaniye  ve Ispartada yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında  22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyonu başlattı. 5 ilde söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılar arasında meslekten ihraç edilmiş polislerinde olduğu öğrenildi.
  
Operasyonda  yakalanan şahısları, üst düzey Fetöcülerin saklanmasına yardım ettikleri, asker ile polislerin 'abi' dediği kişiler ve örgüt evlerinin sponsorları olduğu belirtildi.

(İHA)


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