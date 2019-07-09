4 ilde şok operasyon! 5 milyon TL çaldılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri artan hırsızlık olayları üzerine çalışama başlattı. Ekipler yürüttükleri çalışmalar neticesinde, şüphelilerin önceden belirledikleri adreslere anlaştıkları ticari taksilerle geldiklerini belirledi. Ticari taksi sürücülerinin hırsızlık süresince yolda etrafı kolaçan ettiğini belirleyen ekipler çalışmalarını ticari taksiler üzerinde yoğunlaştırdı. Yaklaşık 3 ay süren yoğun fiziki ve teknik takibin sonunda şahısların yerlerini belirleyen ekipler operasyonu gerçekleştirmek için düğmeye bastı.



4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Şüphelilerin tamamının İstanbul dışında ikamet ettiğinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa ilçelerinde 18 farklı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde aralarında hırsızlara eylemlerinde yardım ettikleri belirlenen 5 ticari taksi sürücüsünün de bulunduğu 20 kişi kıskıvrak yakalandı. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında hırsızlık çetesinin lideri olduğu öğrenilen Ü.A (21)'in de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

5 MİLYON LİRALIK SOYGUN



Şüphelilerin İstanbul'da 19 farklı ilçede girdikleri evlerden çaldıkları ziynet eşyası ve otomobillerin değerinin 5 milyon lira olduğu tespit edildi. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.