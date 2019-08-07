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  3. Son dakika... 300 bin TL ödülle aranıyordu! O terörist öldürüldü

Son dakika... 300 bin TL ödülle aranıyordu! O terörist öldürüldü

Son dakika... 300 bin TL ödülle aranıyordu! O terörist öldürüldü

Bingöl Karlıova kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan Kawa kod adlı Sezer Işık olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan Kawa kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir.

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