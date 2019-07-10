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  3. FETÖ'ye operasyon! 28 gözaltı kararı var

FETÖ'ye operasyon! 28 gözaltı kararı var

FETÖ'ye operasyon! 28 gözaltı kararı var

İstanbul Merkezli FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 28 asker hakkında gözaltı kararı alındı. Öte yandan Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturmasında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ADANA MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU

Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturmasında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

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