Son 10 günde 24 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, icra edilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Son 10 gün içerisinde 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadele faaliyetlerine; Irak Kuzeyi olmak üzere yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam edilmektedir. İcra edilen başarılı operasyonlar neticesinde son 10 gün içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir."