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  3. Somali'ye sağlık malzemesi ulaştıran uçağımız, kalp krizi sonucu vefat eden sivil memur personelimizin naaşını ülkemize getirmek üzere havalandı

Somali'ye sağlık malzemesi ulaştıran uçağımız, kalp krizi sonucu vefat eden sivil memur personelimizin naaşını ülkemize getirmek üzere havalandı

Somali'ye sağlık malzemesi ulaştıran uçağımız, kalp krizi sonucu vefat eden sivil memur personelimizin naaşını ülkemize getirmek üzere havalandı

MSB: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştıran TSK'ya ait uçağımız, Somali'de görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu vefat eden sivil memur personelimizin naaşını ülkemize getirmek üzere havalandı.

MSB: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan sağlık malzemelerini Somali’ye ulaştıran TSK’ya ait uçağımız, Somali’de görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu vefat eden sivil memur personelimizin naaşını ülkemize getirmek üzere havalandı.


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