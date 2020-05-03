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Somali'ye ikinci yardım paketi

Somali'ye ikinci yardım paketi

Koronavirüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Somali'ye ulaştırılacak.

Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve koronavirüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Somali’ye ulaştırılacak.


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