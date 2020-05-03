Somali'ye ikinci yardım paketi
Koronavirüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Somali'ye ulaştırılacak.
Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve koronavirüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Somali’ye ulaştırılacak.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımızla Somali’ye ulaştırılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/P5y4hC6Kkv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2020