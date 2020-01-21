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  3. Somali'de yaralananlar Ankara'ya getirildi

Somali'de yaralananlar Ankara'ya getirildi

Somali'de yaralananlar Ankara'ya getirildi

Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.

Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 10 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de Türk ve Somali vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla TSK'ya ait A400 uçağı ambulansa çevrilerek Somali'ye gönderildi. Sabahın erken saatlerinde hızla tedavileri yapılıp Türkiye'de tedavisinin yapılmasını öngördüğümüz hastalarımızı getirmiş olduk. Toplam 17 hastanın 10 tanesini Türkiye'ye getirmiş olduk. Bu 10 hastanın 4'ü Türk vatandaşı, 6 hasta ise Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarımızdan bir tanesinin genel durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer üç hastamızın genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim.

6 Somali vatandaşından 4 hastamızın durumları biraz daha ciddi olan hasta. Ambulanslarda alanlarda, bu 10 hastamızı hızla şehir hastanemize nakillerini gerçekleştiriyor arkadaşlar.

Ben bu saldırıyı lanetliyor, Somali hükümetine ve vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı tekrar vurgulamak istiyorum."


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