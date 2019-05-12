Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Somali'de Türk mühendise suikast

Somali'de Türk mühendise suikast

Somali'de Türk mühendise suikast

Somali'de görev yapan bir Türk mühendis Eş-Şebab terör örgütünün bombalı suikastı sonucu hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da aracına bomba yerleştirilen bir Türk mühendis yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkentte bir Türk mühendisin aracına yerleştirilen bomba infilak etti. 

Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efsane futbolcu Türkiye'ye geldi
Doğulu'nun talimatı Arnavutköy'ü birbirine kattı
Sensiz cennet bile sürgün Aslı!
Alkışlanacak uzlaşma
Özerk, Akkaya'ya yaklaşamayacak
SURİYE sınırında görevli Mehmetçik, ´Annem´ koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuya

Mehmetçik´ten rekor kıran ´Annem´ koreografisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor