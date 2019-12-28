Somali nerede, nüfusu kaç? Somali haritada nerede, başkenti neresi?

Somali nerede, nüfusu kaç? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yerini aldı. Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı düzenlendi. Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı yükseliyor. Son gelen bilgilere göre 80 kişinin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali nerede, nüfusu kaç? merak ediliyor. İşte yanıtı..

SOMALİ NEREDE?

Kuzeybatısında Cibuti, güneybatısında Kenya, kuzeyinde Aden Körfezi ve Yemen ile doğusunda Hint Okyanusu, batısında ise Etiyopya bulunuyor.

Afrika’nın doğusunda Aden körfeziyle Hint Okyanusu arasındaki hörgüç biçimli Afrika Boynuzu üzerinde yer alan Somali kuzeybatıdan Cibuti, batıdan Etiyopya ve güneybatıdan Kenya ile kuşatılmıştır.

SOMALİ BAŞKENTİ NERESİ?

Somali'nin başkenti Mogadişu'dur.

Zaman dilimi: UTC+3 (DAZD)

Tanınan bölgesel diller: Somalice, Arapça

Resmi dilleri: Somalice, Modern Standart Arapça

Para birimleri: ABD Doları, Somali Şilini

SOMALİ NÜFUSU KAÇ?

14,74 milyon (2017)