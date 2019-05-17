Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0602
  • 6,7724
  • 250.501
  • 87.294
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Soluk borusuna mama kaçan Yiğit bebek hayatını kaybetti

Soluk borusuna mama kaçan Yiğit bebek hayatını kaybetti

Soluk borusuna mama kaçan Yiğit bebek hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, soluk borusuna mama kaçan 3 aylık Yiğit Savaş, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Acarlar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Sabah annesinin karnını doyurmaya çalıştığı 3 aylık Yiğit Savaş'ın soluk borusuna, mama kaçtı. Ailesi, bebeğin nefes almakta zorlanması üzerine sağlık ekibini arayarak, yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin ambulansa aldığı Yiğit bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Bebeklerinin öldüğünü öğrenen aile bireyleri, büyük üzüntü yaşadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turabi ABD'de katıldığı yarışmada büyük finalde!
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Neslihan Atagül sevgisini haykırdı!
Taner Ölmez belediye tiyatrosundan kovuldu: Nasıl bir tiyatro?
Youtuber Enes Batur paylaştı: Evleniyoruz
Karasineklerin kanat çırparken çıkardığı ses hangi notaya karşılık gelir? Tahinin ana maddesi nedir?

Bugün Eminönü´ndeyiz!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yakıt deposunda kokusu soğanla engellenen eroin bulundu

600 yıllık gizem çözüldü