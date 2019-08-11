Sokakta kesene 287 lira ceza kesilecek

ALO 181 İHBAR HATTI

Kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenler “Alo 181” hattına ihbar edilebilecek. Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üstyapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak, kurban artıkları belediyeler tarafından toplanacak. Belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmak ve kurban kesmek yasak olacak. Kanunun ilgili maddesince kurallara uymayan kurban kesim yerlerine 72 bin 197 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 794 lira ceza verilecek.