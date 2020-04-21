Sokağa çıkma yasağında evcil hayvanı olanlar dışarı çıkabilecek mi? Sokağa çıkma yasağında veterinerler açık mı?

Sokağa çıkma yasağında evcil hayvanı olanlar dışarı çıkabilecek mi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında veterinerler açık mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede 4 günlük sokağa çıkma yasağında istisna kapsamına giren kurumlar ve kişiler açıklandı. Detaylar haberimizde…

EVCİL HAYVANI OLANLAR DIŞARI ÇIKABİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde toplamda 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgesinde, evcil hayvanı olan vatandaşların evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkabilecekleri belirtildi. Söz konusu konuya ilişkin ilgili made ise şu şekilde;

“Yine bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları, bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla), veteriner hekimler, ekmek dağıtımında görevli olanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları da yasaktan muaf olacaktır.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA VETERİNERLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince veterinerler açık olacak. 4 günlük sokağa çıkma yasağında her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek olan veterinerler faaliyetlerini sürdürecek. İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağı genelgesine göre açık olacak olan kurum ve işletmeler ise şu şekilde listelendi;

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri.