Sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtılacak mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İşte yanıtı

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında fırınların açık olup olmayacağı ve ekmek dağıtımının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak il sınırları uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi. Genelgede ekmek dağıtımı ile fırınlara ilişkin bilgilere de yer verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri hafta sonu açık olacak.

EKMEK DAĞITILACAK MI?

Ekmek dağıtımında görevli olanlar yasak kapsamı dışında yer alacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ek genelge yayında! İşte İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi maddeleri