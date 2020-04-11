Eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

Eczaneler açık mı? sorusu binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağında eczanelerin açık olup olmayacağı da bu bağlamda araştırılmaya başladı. İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu geceden itibaren 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.Peki, Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağının sadece 48 saat olduğunu, fırın, eczane gibi işletmelerin bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu geceden itibaren 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup, fırın, eczane gibi, vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler, bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN CADDELERDE SESSİZLİK HAKİM



Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından özellikle Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri ile kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, evlerine döndü.

Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından sokak ve caddelerde denetim yaptı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.