Çalışma izni hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak 8-20 yaş aralığından düzenli bir işe sahip olan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Peki, Sokağa çıkma yasağında çalışma izni nasıl alınır? Çalışma izni başvurusu nereden yapılır? Binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği konu le ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma belgesi, 4857 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunun 28. maddesinde çalışma belgesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

4857 sayılı iş kanununun 28. maddesine göre;

”İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.”

şeklinde hüküm yer almaktadır.

ÇALIŞMA BELGESİ E-DEVLET'TEN ÇIKARTILIR MI?

Maalesef çalışma belgesi e-devlet üzerinden alınabilecek bir belge türü değildir. Üzerinde işverenin imza veya kaşesinin olması gerekir. Aynı şekilde SGK’dan da çalışma belgesi almak mümkün değildir.