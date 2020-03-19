Sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!

Ülkemizde corona virüs önlemleri arttırılırken vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olması ihtimalini tartışıyor. Dünyada pek çok ülke sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Türkiye’de kafelerin ve eğlence merkezlerinin kapatılma kararının verilmesi üzerine sokağa çıkma yasağı, gündemi meşgul ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin bugüne kadar İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı son dakika açıklamasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, OHAL ilan edileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulamıştı. Diğer yandan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da corona virüsü salgını ile ilgili katıldığı bir TV programında sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun Türkiye için söz konusu olmadığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Bakan Albayrak’tan geldi.

Koronavirüsle mücadelede 100 milyarlık kalkan

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını ardından açıklanan ekonomi paketini yorumlarken sokağa çıkma yasağına dair de bilgi verdi. “Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak” diyen Bakan Albayrak, sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna yönelik ise böyle bir kararın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Koronavirüsle mücadele ekonomisi