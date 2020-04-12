Sokağa çıkma yasağı uzayabilir mi? Yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte İbrahim Kalın son dakika açıklaması…

Sokağa çıkma yasağı uzayabilir mi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın son dakika konuya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kalın, “Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günde beri gündemdeydi” dedi. Yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZAYABİLİR Mİ?

Cuma gecesi saat 24.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı bugün (12 Nisan) saat 24.00 itibariyle de bitecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kalın, koronavirüs salgını ne zaman biter? sorusuna “Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor. Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü. Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum. Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti” şeklinde yanıt verdi.

Sokağa çıkma yasağına ilişkin ise, “Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günde beri gündemdeydi” sözlerini kullandı.

YENİ BİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı bugün bitecek. İbrahim Kalın’ın yeni bir yasak olma ihtimaline ilişkin açıklamaları ise şu şekilde oldu;

“İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu.

Cuma gecesi keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor. O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir.”