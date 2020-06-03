Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca açıkladı!

Koronavirüsle mücadele dönemi boyunca uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı etkisini olumlu şekilde gösterdi. Son dönemlerde azalan vaka sayıları süreçte iyiye işaret ederken kontrollü sosyalleşme adımları ile yavaş yavaş eski yaşantımıza geri dönüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek? Detaylar haberimizde...



HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine iletine hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi sorusuna henüz bir karar alınmadığı cevabını veren Koca, kısıtlamaların Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini söyledi.

Koca, açıklamasında, "Tedbirlere uymak eğitim şartlarının normalleşmesi anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilere güvenli şartları hazırlamış olmalıyız." dedi.

"1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır." ifadelerini kullanan Koca, "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam, konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır." şeklinde konuştu.

Koca, "Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ"

"Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.

"KARA GÖRÜNMÜŞTÜR AMA DENİZ DURULMUŞ DEĞİLDİR"

Sağlık Bakanı Koca, "Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Yakalanmaktan kaçınacağımız olası dalgalar var." ifadelerini kullandı.

Son vakanın tespit ve tedavisine kadar riskin devam edeceğini belirten Koca, "Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür." şeklinde konuştu.

65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.

"Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim"

Bakan Koca, "Gerekli olduğunda sağlık kuruluşlarına müracaat edelim, bunu MHRS üzerinden yapalım. Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim." uyarısında bulundu.