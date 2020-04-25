Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte sokağa çıkma yasağı genelgesi!

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de de önlemler arttırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı 31 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacağını açıklamıştı. 23 Nisan'da başlayan sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye'de sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini Başkan Erdoğan açıkladı. 23 Nisan'da başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı 26 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye vaktinde aldığı tedbirler sayesinde bu tehlikenin önemine geçerek, en rahat hizmet veren ülke haline gelmiştir. Milletimizin açıklanan tedbirlere uyması sayesinde, salgının felaket boyutunun önüne geçtik. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının önlenmesine büyük fayda sağladı. Kısıtlamanın, bazı uygulamaları aksatmayacak şekilde uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren, 26 Nisan'a kadar kısıtlamayı uygulayacağız.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde ikâmet eden tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.