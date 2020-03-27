Sokağa çıkma yasağı masada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyona yurdun genelinde uyulduğunu söyledi. “Gerekirse tedbirleri yükseltiriz. Daha üst tedbirler almamız gerekirse alırız” diyen Soylu, Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir’de şehir çekilmiş durumda” ifadesini kullandı. Çok merak edilen, “Sokağa çıkma yasağı olacak mı” sorusuna cevap veren Soylu şunları kaydetti:

HER ZAMAN GÜNDEMDE



“Sağlık sisteminin ayakta kalması, kamu düzeninin devam etmesi, sosyal izolasyonun sağlanması, gıda temininin devam etmesi. Böylece salgına karşı en önemli tedbirleri almış oluruz. Yapılan her işlem ve adımda bizim sağlamamız gereken sosyal mesafeyi ortaya koymak. Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak, bunu yapabiliriz. Alacağımız tedbirler var. Eğer tedbirlerle salgının önüne geçemeyeceksek bu tedbiri alabiliriz. Burada bir tereddüt yok.”

O VİDEOLARIN HEPSİ SAHTE



Soylu, sosyal medyada, 2 bin 551 provokatif hesap tespit edildiğini, 449’una işlem yapıldığını kaydetti. Bu hesapların yüzde 70’inin yurtdışından FETÖ, PKK kaynaklı olduğunu belirten Soylu, korkutma amaçlı çekilen videolarla ilgili uyarılarılarda bulunarak, “Hepsi sahte” dedi.