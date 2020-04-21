Sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır? Özel araçla şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru ekranı

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile birlikte Sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Özel araçla şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru ekranı da sıkça araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği açıklandı.

Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI





KİMLER SEYAHAT EDEBİLECEK?

Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA!

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.