Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Son dakika sokağa çıkma yasağı açıklamaları

Son dakika sokağa çıkma yasağı açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanı Soylu Covid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Soylu: "(Sokağa çıkma yasağı) Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir." dedi.

Bakan Soylu, "Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci izliyoruz. Şimdilik gerek yok, süre. farklı noktaya giderse olabilir." dedi.

BAKAN SOYLU SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Küresel olarak ilk kez böyle bir krizle karşı karşıyayız. Hepimizin yaşı bunu örnekleyecek bir vakayı yaşamadık. Dünyayı iyi takip ediyoruz, neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz.

Konuyu 24 saat içeriğinde izleyen sonuç izlemeye çalışan bir süreci de yaşamaya çalışıyoruz

65 yaş üstü için çok önemli kararlar aldık. Sağlık için çok önemli tedbirler aldık. Bu tedbirler yine bu konularla ilgili tedbir almaya devam ediyor.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kurumlarımız seferber oldu. Türkiye bu konuda örnek bir çalışma yürütüyor.

65 yaş üstünde kimsesiz, yalnız, hasta bunların hepsine ulaşılıyor.

3 grup kurduk bunlarla ilgili.

İlk olarak 112, 155 ve 156. İkincisi valilik ve kaymakamlarımız. Üçüncüsü ise aile hekimlikleri.

Şu ana kadar yaşlılarımızdan toplam 239 bin çağrı aldık.

Yüzde 83 yolcu trafiğinde düşüş söz konusu. Şehir içi trafikte 15 büyükşehiri baz aldık. Burada da ortalama yüzde 65 oranında şehir içi trafik yoğunluğunda düşme söz konusu oldu. Biz bunu olumlu görüyoruz. İşe gidiş geliş saatleride bizim ölçeğimiz içindedir.

Toplu taşıma araçlarında yüzde 65, bazı illerde yüzde 85 düşüş söz konusu. Türkiye genelinde de tebirler almaya çalışıyoruz.

Tüm polis, jandarma, belediye hopörlerimizden sürekli vatandaşlarımıza mesajlar gönderiyoruz. 65 üstü vatandaşlarımıza evde kalmalarının sağlık açısından iyi olacağıyla ilgili mesajlar ve bilgilendirmeler gönderiyoruz.

Bu konuda toplumsal bir osrumluluk oluştuğunu bildirmek istiyorum.