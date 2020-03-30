Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü salgını sebebi ile Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağın kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. İşte son gelişmeler..

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin " Sokağa çıkma yasağı koyabiliriz. Güvenliğe, sağlığa, gıda tedariği yapanlara koymayacağız. Bunların dışında sosyal izolasyonu sağlamış durumdayız." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı ‘yetkisi’ iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa’da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

Madde 3/l. “Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı emrinin ihlali ile alakalı olarak Kabahatler Kanunu'nda yer alan Çeşitli Kabahatler bölümünde yer alan Emre Aykırı Davranış başlığı bu kapsamda cezaları düzenlemektedir. İlgili Kanun'un 32. maddesi aynen şu şekildedir;

"Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir"

Kanun'un ilk halinde 100 Türk Lirası olarak belirlenen bu idari para cezası 2020 yılı itibariyle 392 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Sokağa çıkma yasağına uymayanlar için uygulanacak ceza tutarı 2020 yılı itibariyle 392 Türk Lirası olacaktır.