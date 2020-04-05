Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir ve önlem alınmaya devam ediyor. Bu tedbirlere göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma cezası ne kadar? sorusu gündeme geldi. İşte tüm merak edilenler..

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?



Kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni karara göre 20 yaş altı kişilere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Açıklamaya Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladığı konuşmasında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile çok ciddi bocalama yaşadığı bu süreçte Türkiye'nin hem hazırlık hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam duruş sergilediğini söyledi.

Erdoğan, "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız. Yani '65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil' diye elimizde böyle bir garanti yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sadece çalışma ve temel ihtiyaç malzemelerini temin için sokağa çıkmasını, bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Son dakika: 20 yaş altı kimler sokağa çıkabilir? 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı istisnası var mı?