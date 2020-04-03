Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağı cezası hakkında bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Koronavirüs salgını sonrası önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara para cezası getirildiğini duyurdu. 65 yaş üstü sokağa çıkma cezası ne kadar? Sadece yaşlı bireylerin değil kronik rahatsızlığı bulunan kilerinde sokakta bulunmaması gerektiği de vurgulandı. Sokağa çıkma yasağı cezası hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

Bakanlığımız 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelgeyi 22 Mart saat 01.00’da valiliklere gönderdi. Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar belirtildi.

Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği genelgede; ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında olan ancak yürüttükleri görev nedeniyle bazı istisnalar getirildi. Buna göre yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi. Söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlardan para cezası kesiliyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor. Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.