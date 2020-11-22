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  • Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı
22 Kasım 2020 Pazar 15:02 | Son Güncelleme:

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı
AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden İstanbul'daki 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza kesildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi.

Kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

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