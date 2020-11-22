Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi.

İstanbul’da

21-22 Kasım

sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye,

1.729.723 TL ceza yazıldı.



Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.����



Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım.#KurallaraUySevdikleriniKoru pic.twitter.com/tAZ5F56tSd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2020

Kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.