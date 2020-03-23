ŞOK saat kaçta açılıyor, açılış saati nedir? İşte ŞOK çalışma saatleri 2020

ŞOK kaçta açılıyor? sorusu corona virüs salgınının olduğu şu günlerde yoğun ilgi görüyor. ŞOK çalışma saatleri nedir? Vatandaşlar indirimli ürünler satan marketlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu marketler arasında yer alan ŞOK’a her hafta perşembe günleri haftanın fırsat ürünleri geliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında market çalışma saatlerinin değişip değişmediği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK marketleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen ŞOK akşam saat 21:00’a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Sadece cuma günleri Cuma namazı için öğle arası vermektedir. ŞOK hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri ise aynı saatler içerisinde çalışmaya devam ediyor.