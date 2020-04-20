ŞOK çalışma saatleri 2020! ŞOK saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Açılış saati nedir?

ŞOK kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı korona virüs salgınının olduğu şu günlerde yoğun ilgi görüyor. ŞOK çalışma saatleri nedir? sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar, ŞOK market indirimli ürünler reyonuna yoğun ilgi gösteriyor. ŞOK’a her hafta perşembe günleri haftanın fırsat ürünleri geliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında ŞOK market çalışma saatlerinin değişip değişmediği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

Korona virüsü salgını nedeniyle çalışma saatleri değişen ŞOK marketleri sabah 10.00’da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen ŞOK akşam saat 20.00’a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Sadece cuma günleri Cuma namazı için öğle arası vermektedir. ŞOK hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri ise aynı saatler içerisinde çalışmaya devam ediyor.