Şoförler için 'iyi ahlak genelgesi': Taciz etme, küfretme

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın imzasıyla yayınlanan genelgede, son zamanlarda federasyona ulaşan şikâyetlerde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin bazı olumsuz olaylara karıştığı belirtildi.

Şoförlerle ilgili gelen şikayetlere yer verilen 'iyi ahlak' genelgesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Gelen şikâyetler arasında taksi sürücülerimizin kısa mesafeye yolcu almak istememeleri, özellikle turizm bölgelerinde turistlere karşı fazla para talep edilmesi gibi olumsuz davranış sergilenmesi, şoförlerimizin yolcularla ve muhatapları ile konuşma üslubu, araç durmadan kapıların açılarak yolcuların güvenli bir şekilde inme ve binmelerine olanak sağlanmaması ve kazalara sebebiyet verilmesi yer almıştır. Ayrıca şoförlerimizin araçlarda sigara içmesi, alkollü iken araç kullanması, trafik kurallarına uymaması, tehlikeli araç kullanılması, kapının açık seyredilmesi, yaz aylarında klimanın çalıştırılmaması, diğer ticari araç sürücüleriyle tartışma ve kavga edilmesi, yolculara kötü davranılması, yolcuların en kısa mesafe yerine uzun mesafeden götürülmesi ve dolaştırılması, taksimetre ücretinin üzerinde ücret talep edilmesi, yolculara taciz ve hakaret, toplu taşıma araçlarında yolculara nezaketsiz davranılması, yüksek sesle müzik dinlenmesi, yaşlı ve engellilere yardım edilmemesi şikâyetleri de gelmiştir. Bu tür davranış sergileyen kişi sayısı çok az da olsa bu tür davranışlar, toplumun esnafımıza karşı olan güven duygusunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan daha da vahimi, bu tür davranışların turistler üzerinde bırakacağı olumsuz intibadır. Öte yandan, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzen olan Ahilik kültüründen geldiğimiz asla unutulmamalıdır.”

(Sputnik)