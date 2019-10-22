Soçi nerede? Soçi haritada nerede yer alıyor? İşte Soçi'ye dair tüm bilgiler..

Soçi nerede? sorusu merak edilen konular arasına girdi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşiyor. Haberleri görenler Soçi nerede? Soçi haritada nerede yer alıyor? diye merak ediyor. İşte yanıtı..

SOÇİ NEREDE?

Soçi, Rusya'nın en büyük tatil şehri olarak bilinmektedir. Karadeniz kıyısında yer alan kent, yazları ılık ve yağışlı, kışları ise serin ve yumuşak iklimi dolayısıyla turizm açısında öneme sahiptir.

Tarihi anlamda Soçi, Kimmerler, İskitler ve Sarmatlar tarafından ele geçirilmeden önce, Zygii halkı Aşağı Abhazya bölgesinde, Pontus Krallığı tarafından yönetilmekteydi. Bu tarihten sonra birçok kez el değiştiren kent, son olarak Rusya toprakları içerisinde kalmıştır.

Soçi halkının büyük bölümü kıyı boyunca uzanan dar bir hat üzerinde yaşar ve bu bölgeler bağımsız küçük bölgelerden (microdistrict) oluşur. Başlıca küçük bölgeler kuzeybatıdan güneydoğuya sırasıyla; Lazarevskoye, Loo, Dagomys, merkez Soçi (Tsentralny City District), Khosta, Matsesta, ve Adler'dir. Şehir Batı Kafkasların eteklerine kurulmuş olup, Karadeniz'e doğru bir meyille iner ve ara sıra dağlardan akan dereler tarafından kesilir. Soçi'deki en büyük ırmak Mzımta Irmağı - ki Rusya'dan Karadeniz'e akan en uzun ırmaktır. Şahe Irmağı da diğer bir önemli su kaynağıdır. Ashe, Psezuapse, Soçi, Khosta ve Matsesta ırmakları ise bölgede akan küçük ırmaklardandır. Psou Irmağı ise Abhazya ile olan sınırı oluşturur.

Şehrin kuzeydoğu tarafı Kafkas Biyosfer Rezervi'ne ait olup Dünya Mirası kabul edilmektedir. Bu alan Krasnodar Krayı ile Adige'nin önemli bir kısmını içine alır. Büyük Soçi bölgesi'nin sahil ve rezerv dışında kalan kesimi Soçi Milli Parkı'na aittir.