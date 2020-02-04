SMMM yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2020 SMMM yeterlilik sınav tarihleri

SMMM yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. SMMM yeterlilik sınavı, 7-8 Aralık tarihlerinde TESMER tarafından gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. SMMM sınavları yıl içinde üç dönemde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yılın son sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınava tekrar katılmak isteyen adaylar ile ilk kez katılmak isteyenler, 2020 SMMM yeterlilik sınav tarihlerini araştırıyorlar. İşte SMMM yeterlilik sınavları ile ilgili merak edilenler..

SMMM YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

SMMM yeterlilik sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. SMMM yeterlilik sınav sonuçlarının 7 Şubat 2020 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

2020 SMMM YETERLİLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

SMMM'nin bu yıl üç dönemde gerçekleşecek olan sınavları ise 14-15 Mart, 11-12 Temmuz, 14-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu sınavların başvuru tarihleri ise sırasıyla 16 Aralık 2019-10 Ocak 2020, 13 Mart-8 Mayıs 2020, 17 Ağustos-11 Eylül 2020 olacak.

2020/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri: 14-15 Mart 2020

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 16.12.2019-10.01.2020

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 20.01.2020-21.02.2020

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 31.01.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyen adaylar, ön başvurularını (https://ssi.tesmer.org.tr) web adresi üzerinden yapacaklardır.