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31 Aralık 2020 Perşembe 19:51 | Son Güncelleme:

Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
AA

Son Dakika Haberleri.. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG'li teröristin huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 

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