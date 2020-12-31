31 Aralık 2020 Perşembe 19:51 | Son Güncelleme:
Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
AA
Son Dakika Haberleri.. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG'li teröristin huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.