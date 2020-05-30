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  3. Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:12 | Son Güncelleme:

Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. MSB: "Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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