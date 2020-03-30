Siz yeter ki okuyun diye...

Van Erciş’e bağlı Alkanat Mahallesi’nde yaşayan 6 nüfuslu Aksak Ailesi’nin televizyon isteğini Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yerine getirdi. 44 yaşındaki baba Muhsin Aksak inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirdiğini ancak evinde televizyon olmadığı için çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirterek, kaymakamdan çocukları için talepte bulundu. Mehmetbeyoğlu ise aileye televizyon hediye etti. Evlerine televizyon kurulduğunu gören iki kardeş derslerini bundan böyle televizyon aracılığıyla izleyerek eğitimden geri kalmayacaklarını ifade ederek Mehmetbeyoğlu’na teşekkür etti.

Ercişli kardeşler, kaçırdıkları dersleri tekrar saatlerinde izledi.