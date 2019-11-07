Siz nasıl insansınız

Aksaray’da önceki gün bir grup veli, Mehmetçik İlkokulu’ndaki otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılması için eylem yaptı. İddiaya göre otizimli miniklerin kendi çocuklarıyla aynı binayı ve bahçeyi paylaşmasını istemeyen vicdansızlar, engelli çocukları yuhaladı. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Otizimli çocukların aileleri okul müdürünün de kendilerine zorluk çıkardığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

“MÜDÜR ‘OKULDAN GİT’ DEDİ”

Engelli çocuğunu akranlarıyla kaynaşması için okula gönderdiğini belirten bir veli, “Müdür bana ‘Sen bu okuldan git. Sınıf yok, öğretmen yok’ dedi. Milli Eğitim’e gittim, sınıf açıp öğretmen verdiler. Çocuğun 2 ayda 3 öğretmen değiştirdi” dedi. Aksaray Valiliği ise iddiaları yalanladı. 42 otizmli öğrencinin eğitimlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, “2020’de 12 derslikli bir özel eğitim okulunun yapılması planlanıyor” denildi.

MUHTAR: İSTEMİYORUZ

Okuldaki 17 ağır otizmli öğrenciyi istemediklerini belirten Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç, “Hiçbir özürlüye, hafif otistiğe karşı değiliz. Ağır otizmliler rahatsızlık yaratıyor” dedi. Geçen hafta görüştüğü valinin kendisine “Bir ay sabret” dediğini iddia eden muhtar, İl Milli Eğitim Müdürü ise 8-9 ay sürecek diyerek işi karıştırıyor” şeklinde konuştu.

ANA KAPIDAN GİRİŞLERİ YASAK

otizmli çocuğunun okula arka kapıdan alındığını söyleyen bir veli, normal bahçenin de yasak olduğunu, binanın arkasındaki küçük alanda tenefüse çıktıklarını belirtti. Aynı veli, “Okul yönetimi çocukları ayrıştırıyor. Muhtarı bile bizi atmak için devreye girdi” dedi. Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Ergül Arık, Vali Ali Mantı ile görüştükten sonra şöyle konuştu: “Okul yönetimi ve muhtarla ilgili soruşturma başladı. Olay tatlıya bağlandı. Çocuklarımız okulla gitmeye devam edecek.”

ANAYASAL HAK

Anayasa’nın 42. maddesinde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” deniliyor.