Siz de kahraman olabilirsiniz!

Ender Türkkan

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY

Sadece Türkiye’de değil Dünyanın dört biryanında ihtiyaç sahiplerine insani yardımda bulunan AFAD gönüllüsü olmak için 18 yaşını doldurmanız şart. Bu şarta uyuyorsanız daha sonra izlenecek yol söyle: e-Devlet sayfasının arama anahtarına “AFAD Gönüllü Başvuru” yazın, ekrana gelen taahhütnameyi kabul edip, ‘devam’ butonuna basın.

Ardından karşınıza çıkacak kişisel bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edip, ‘başvur’ tuşuyla onay verin. Hemen ardından cep telefonunuza bir mesaj da da belirtileceği gibi, başvurunuzun değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra siz geri dönüş yapılacak.

ÖNCE EĞİTİM

Başvurusu kabul edilenlere önce bir portal üzerinden afet ve arama kurtarma eğitimleri veriliyor. Bu aşamayı tamamlayan gönüllüler daha sonra bulundukları bölgedeki il müdürlükleri tarafından verilen saha eğitimlerine alınıyor. Saha eğitimlerinde daha önce deprem, sel, yangın ve çığ gibi afetlerde faaliyet gösteren profesyonel eğitmenler tarafından çeşitli senaryolara göre dersler veriliyor. Böylelikle gönüllülerin, olası bir afet durumunda süratle harekete geçmesi, profesyonel ekiplerin olay yerine gelinceye kadar hafif arama kurtarma, basit yangınlara müdahale, ilk yardım, psikososyal destek ve sığınakların yönetimi gibi konularda ilk müdahaleyi yapmaları ve ekiplere destek olması sağlanıyor.

İNSANLIK TAAHHÜDÜ

Başvuru sırasında onaylanan taahhütname ile gönüllü adayları şu sözleri veriyor:

AFAD’ın misyonu ve vizyonu doğrultusunda gönüllü çalışmalarını sürdüreceğimi ve gönüllü çalışmam sırasında AFAD tarafından belirlenen ilke ve kurallara uyacağımı,

AFAD personeli ve diğer gönüllülerle uyum içinde çalışıp, ekip çalışmalarına destek vereceğimi,

Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda öncelikle personelle bağlantı kurup, çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi,

Gönüllü çalışmamı, AFAD tarafından bana gösterilen alanlarda ve belirlenen çalışma saatleri içinde gerçekleştireceğimi ve bu çalışmam karşılığında AFAD’dan herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğimi,

AFAD yetkilileri ve diğer gönüllülerle olan ilişkilerde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğimi, tüm AFAD Gönüllülerine eşit mesafede olacağımı,

AFAD bünyesinde herhangi bir dini, siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmayacağımı,

AFAD’ın gönüllüleriyle sağlıklı ve etkin iletişim kurabilmesi için, başvuru formundaki bilgilerimin güncel olmasını sağlayacağımı,

Gönüllülük çalışmalarına ilişkin veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine riayet edeceğimi; bu veri, bilgi ve görsellerin (fotoğraf, video, ses vb.) sosyal medya vb. mecralarda paylaşımı için veri sahiplerinden ve/ve ya AFAD’dan izin alacağımı, açıkça izin alınmamış hiçbir veriyi kullanmayacağımı,

AFAD’ın etkinlikleri kapsamında tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin AFAD’ın kurumsal iletişim organlarında (dergi, web sitesi, sosyal medya, bülten vd.) ya da çeşitli iletişim-tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde AFAD tarafından süresiz olarak kullanımına izin verdiğimi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmediğimi,

AFAD adını kullanarak kişisel çıkar sağlamayacağımı, hediye ve adıma bağış kabul etmeyeceğimi,

Gönüllü çalışmam sırasında zarara uğrarsam veya zarara sebep olursam, her türlü zarardan şahsi olarak sorumlu olduğumu, kabul ve taahhüt ederim.