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30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Siyaset de normalleşiyor

Siyaset de normalleşiyor

1 Haziran'dan itibaren siyaset de normale dönüyor. AK Parti'nin MYK toplantısı ve kabine toplantısı, önümüzdeki hafta Başkan Erdoğan'ın katılımı ile Ankara'da gerçekleşecek.

OSMAN NURİ CERİT

Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında açıkladığı normalleşme adımları siyaseti de kapsayacak. 1 Haziran’dan itibaren siyasette eski hareketli günlerine kavuşacak. Önümüzdeki haftadan itibaren Başkan Erdoğan da mesaisini Ankara’dan sürdürecek. AK Parti MYK’sı bu sefer daha geniş olan MKYK toplantı salonunda yapılacak.

PERSONELE TEST YAPILACAK

AK Parti Genel Merkezi’nde bu hafta tüm personele korona testi yapılmaya başlandı. 9 defa video konferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek. Külliye personeli korona testinden geçirilirken, ziyaretçilerle ilgili de kısıtlama uygulanıyor. Yarım kalan ilçe kongrelerinin haziranda başlaması planlanıyor. İlçe kongrelerinin ardından eylül başı gibi de il kongrelerinin yapılması öngörülüyor. 

CEZAEVİNDE KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR 

16 HAZİRAN’DA MAHKEMELER AÇILIYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşmaların 16 Haziran’da başlayacağını açıkladı. İstinaf ve vergi mahkemelerinin yargısal faaliyetleri ise 1 Haziran’da başlayacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran’da başlayacağını açıkladı.


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