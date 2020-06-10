Siyam ikizleri Yiğit ve Derman İngiltere'den döndü

Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gönderildikleri İngiltere’nin başkenti Londra’da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrılmıştı.

MUTLU HABERİ BAŞKAN ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili şunları söylemişti:

“Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.' Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar."

'ÇOK MUTLUYUZ, SEVİNÇLİYİZ'

İngiltere'de geçirdikleri bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in babası Ömer Evrensel'in 8 yıldır işvereni olan Hüseyin Sertaç Kılıçarslan, bebeklerden gelen güzel haberle çok sevindiklerini söyledi. Kılıçarslan, "İki yıl önce zorlu bir süreçten geçtiler, siyam ikizleri dünyaya geldi. Daha anne karnındayken doktorların yaşamaz dediği bir olay. Bugün nur topu gibi çocuklarımız, inşallah Cumhurbaşkanımızın yardımıyla Türkiye'ye gelecek. Biz haberi aldığımızda çok mutlu olduk, çok sevindik. Sadece şunu söyledik; Allah'ım burada emeği geçen insanlardan Allah razı olsun. Sağlık personeli, devlet yetkilileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç bir zaman onları yalnız bırakmadı. Özel doktoru bizzat 2-3 sefer bu çocukları ziyaret etti. İngiltere'de, Keşmirli doktor bu olayı öğrendiğinde, Belek'e tatile geldi ve Ömer ustayı evinde ziyaret etti. Ameliyatla ilgili bilgiler verdi; 'Ben bu işi çözerim' dedi. Dünyanın hiçbir yerinden bir doktor buna cesaret edemedi. Allah o Keşmirli doktordan da bin kere razı olsun, bu işi çözdü. Ve bugün mutlu haberini aldık, çok mutluyuz, sevinçliyiz" diye konuştu.