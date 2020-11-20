  • $7,5488
  • 8,9859
  • 453.062
  • 1313.02
20 Kasım 2020 Cuma 00:09 | Son Güncelleme:

Siyam ikizleri 11 saatlik ameliyatla yeniden doğdu

Siyam ikizleri 11 saatlik ameliyatla yeniden doğdu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 20 yıl sonra siyam ikizleri operasyonu gerçekleştirildi.

Pandemi döneminde anne karnında tanısı konulan, karın ve göğüs bölgesinden yapışık ikiz kız bebekler, 1 Kasım’da dünyaya geldi. Bebeklerden birinde ağır doğumsal sorun tespit edilince operasyon öne çekildi. 11 saat süren başarılı operasyonla ayrılan siyam ikizleri yoğun bakım servisine alındı. İkizlerin ameliyatına Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gonca Topuzlu Tekant, Doç. Dr. Şenol Emre ve 60 hekim destek verdi. 

<p>Peki, kritik faiz kararı ne olacak? Piyasaların beklentileri neler? 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemi

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı ne olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ferrari üstü açılabilen Plug-in Hibrit Elektrikli Araç modeli kamuoyuna tanıtıldı

1981 yılında üretilen ilk bilgisayarın içinde ne var?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.