20 Kasım 2020 Cuma 00:09 | Son Güncelleme:
Siyam ikizleri 11 saatlik ameliyatla yeniden doğdu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 20 yıl sonra siyam ikizleri operasyonu gerçekleştirildi.
Pandemi döneminde anne karnında tanısı konulan, karın ve göğüs bölgesinden yapışık ikiz kız bebekler, 1 Kasım’da dünyaya geldi. Bebeklerden birinde ağır doğumsal sorun tespit edilince operasyon öne çekildi. 11 saat süren başarılı operasyonla ayrılan siyam ikizleri yoğun bakım servisine alındı. İkizlerin ameliyatına Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gonca Topuzlu Tekant, Doç. Dr. Şenol Emre ve 60 hekim destek verdi.