Sivil yerleşim yerleri vuruldu! Ermenistan sınırda savaş suçu işledi

Ermenistan Ordusu dün saat 06.00 sıralarında Azerbaycan Ordusu’nun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan Ordusu’nun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

FÜZE SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ



Saldırı üzerine Azerbaycan Ordusu Ermenistan’a ait 12 uçaksavar füze sistemini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

STRATEJİK YERLER KURTARILDI



Azerbaycan, Ağdara bölgesi ve Murovdağ yönünde Ermeni mevzilerini tahrip ederek stratejik tepeleri kontrol altına aldı. Ayrıca stratejik noktalar işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan Ordusu’nun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

KARŞI HAREKAT BAŞLATILDI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan Ordusu’na ait askeri araçları imha ettik” dedi. Aliyev ayrıca, “Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

Bu arada Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde “savaş hali” ilan edilmesi kararı aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını duyurdu.

Azerbaycanlı siviller ateş altındaki kasabaları böyle terk etti

Uluslararası haber ajansları, Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüleri servis etti. Azerbaycan ise Ermeni mevzilerinin vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

ERMENİ MEVZİLERİ BÖYLE VURULDU



ERMENİSTAN’DAN ‘TÜM POZİSYONLARI KAYBETTİK’ İTİRAFI



Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, “Karabağ’ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var” dedi. Harutyunyan “Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye’de var” iddiasında bulundu.

AZERBAYCAN NASIL İSTERSE ÖYLE YANINDA OLACAĞIZ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü belirterek, “Ben de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov kardeşimle ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüm. AGİT Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarımız sürüyor. Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerine yer verdi.

AA VE TRT EKİBİNE SALDIRI



Anadolu Ajansı ve TRT ekibi, sabah erken saatlerde ateş hattına gitti. Ekiplerin bulunduğu noktaya Ermenistan tarafından havan topu atışları yapıldı. Haberciler, saldırıdan son anda yara almadan kurtuldu.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ KATLEDİLDİ



Evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarının ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermeni topçuların açtığı ateş sonucu Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus ve ailesinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırılarda şu ana kadar 19 sivilin de yaralandığını açıkladı.

PUTİN, PAŞİNYAN’LA GÖRÜŞTÜ



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurularak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya tarafı, derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi” denildi.

DÜNYADAN ‘DURUN’ ÇAĞRISI



NATO, BM, AB ve ABD, çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres, sivil ölümleri kınadı. İtalyan Senatosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi üyesi Senatör Gianluca Ferrara, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarının Cenevre Sözleşmelerine aykırı olduğunu belirterek “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır” dedi.