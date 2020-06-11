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  3. Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk 4 kişi suda kayboldu
11 Haziran 2020 Perşembe 15:50 | Son Güncelleme:

Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk 4 kişi suda kayboldu

Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk 4 kişi suda kayboldu

Sivas'ta serinlemek amacı ile Kızılırmak'a giren ve yaşları 12-14 arasında değişen 3 çocuk ve 1 yetişkin suda kayboldu.

Olay, kent merkezine bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi.

İlk ulaşılan bilgilere köyde 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti. Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu.

Olay yerine gelen aileleri de büyük panik yaşadı. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

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