Sivas'ta kene kabusuna bir yenisi eklendi: Böyle önlem alacaklar

Sivas'ın Zara ilçesinde köyleri istila eden tırtıllarla mücadelede kuş, keklik ve karınca kullanılacak.

Tırtılların saldırı algısı ile üzerlerindeki dikenleri fırlattığı ve insanlar üzerinde alerjik etkenler, kaşıntı ve deri tahribatı yaptığı bildirildi.