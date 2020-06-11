Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sivas'ta kene kabusuna bir yenisi eklendi: Böyle önlem alacaklar
11 Haziran 2020 Perşembe 14:49 | Son Güncelleme:

Sivas'ta kene kabusuna bir yenisi eklendi: Böyle önlem alacaklar

Sivas'ta kene kabusuna bir yenisi eklendi: Böyle önlem alacaklar

Sivas'ta kene ısıran 101 vakadan 5'i hayatını kaybetmişti. Şimdi de tırtıl istilasına uğrayan köylerde kuş, keklik ve karıncalarla önlem alınacak.

Sivas'ın Zara ilçesinde köyleri istila eden tırtıllarla mücadelede kuş, keklik ve karınca kullanılacak. 

Tırtılların saldırı algısı ile üzerlerindeki dikenleri fırlattığı ve insanlar üzerinde alerjik etkenler, kaşıntı ve deri tahribatı yaptığı bildirildi.

ABD'ye görülmemiş gözdağı: Seçimlerin sorunsuz geçmesini istiyorsa...
Kapalı Maraş için önemli açıklama: Yıl sonuna açılabilir
Emlak Konut - Advertorial
Metin Topuz davasında karar
Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı
Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi? Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer açıkladı

Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi? Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer açıkladı

Çorum'da 'aslan görüldüğü' iddiası heyecana neden

Çorum'da ''aslan görüldüğü'' iddiası heyecana neden oldu

Karantinanın ardından kusursuz gelin olmanın 5 sırrı...

Karantinanın ardından kusursuz gelin olmanın 5 sırrı...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları