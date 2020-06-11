11 Haziran 2020 Perşembe 14:49 | Son Güncelleme:
Sivas'ta kene kabusuna bir yenisi eklendi: Böyle önlem alacaklar
Sivas'ta kene ısıran 101 vakadan 5'i hayatını kaybetmişti. Şimdi de tırtıl istilasına uğrayan köylerde kuş, keklik ve karıncalarla önlem alınacak.
Sivas'ın Zara ilçesinde köyleri istila eden tırtıllarla mücadelede kuş, keklik ve karınca kullanılacak.
Tırtılların saldırı algısı ile üzerlerindeki dikenleri fırlattığı ve insanlar üzerinde alerjik etkenler, kaşıntı ve deri tahribatı yaptığı bildirildi.