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Sivas'ta HES kanalı patladı, araçlar suya kapıldı

Sivas'ta HES kanalı patladı, araçlar suya kapıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen bazı araçların suya kapıldığı bildirildi. Vali Salih Ayhan yaptığı açıklamada 6 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını taramaların sürdüğünü açıkladı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 aracın suya kapıldığı bildirildi.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolunun su altında kaldığını belirtti.

"6 VATANDAŞIMIZ SAĞ OLARAK KURTARILDI"

Patlamanın Koyulhisar'a yaklaşık 2 kilometre mesafede gerçekleştiğini aktaran Ayhan, "Şu an bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." diye konuştu.

Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz." dedi.

(AA)

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