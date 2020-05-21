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  3. Sıtma ilacı korunmak için değil, tedavi için!

Sıtma ilacı korunmak için değil, tedavi için!

Sıtma ilacı korunmak için değil, tedavi için!

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsten korunmak ve önlem almak için her gün sıtmaya karşı kullanılan hidrosiklorokin hapı aldığını açıklamasının ardından gözler sıtma ilacına çevrildi.

Dr. Hüsnü Yılmaz, hidrosiklorokin hapının Türkiye’de koronavirüs enfeksiyonundan korunmak amaçlı kullanılmasının önerilmediğini belirtti. Yılmaz, “Ülkemizde ilacın kullanımı virüs enfeksiyonuna yakalanmış veya enfeksiyon şüphesi olan hastalarda kısa süreliğine olan bir ilaç. Bu ilacın herkeste kullanımı değil sadece risk grubunda ve virüs şüphesi olan hastalarda kullanımı yönünde” dedi.


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