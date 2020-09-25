Site görevlisi kovid, 500 kişi karantinada

Eskişehir’de 120 dairenin bulunduğu 5 bloğa bakan apartman görevlisi karı-kocada görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çiftin hafif koronavirüs belirtileri nedeniyle evde tedavi görmesine karar verdi. Filyasyon ekibi tarafından da apartman görevlilerinin temaslı olabileceği kişilerle ilgili inceleme yapıldı. 5 bloktaki 120 dairede yaşayan yaklaşık 500 kişinin temaslı olabileceği değerlendirilerek İl Pandemi Kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi.

BİZİMLE TEMASLILARDI



Apartmanlarda henüz başka bir vaka tespit edilmediğini ifade eden yönetici Okan Süzbir şunları kaydetti: “İlk önce apartman görevlimizin eşine yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı. Bir gün sonra bizim apartmana bakan görevlimizde pozitif çıkınca karı-koca tedbir amacıyla karantinaya alındı. Şu anda kendi evlerindeler ve sağlık durumları iyi. Toplamda 5 blokta 120 dairede yaşayan 500 kişi var. Görevliler bizimle çok ilgileniyorlar, belirti görülmesi halinde hemen haber vereceğiz.”

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 5 apartamana güvenlik şeritleri çekilerek giriş-çıkışlara kapatıldı. Ayrıca polis ekiplerince daireler tek tek gezilerek karantinayı ihlal edip evden ayrılan olup olmadığı kontrol edildi.