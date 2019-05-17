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  3. Sit alanında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi

Sit alanında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi

Sit alanında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Şehitler Mahallesi Şeytantepe mevkisindeki sit alanı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. 

Gözcülük yaptığı değerlendiren F.E (48) gözaltına alınırken, jandarma ekipleri ormanlık alana kaçan 6 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerindeki incelemede şüphelilerin  6 ve 2 metre derinlikte iki çukur açtığı belirlendi. 

Zanlıların kullandığı jeneratör, hilti, kazma, kürek, dürbün, gaz maskesi, benzin, amonyum nitrat, barut ve patlayıcı düzeneklerine el konuldu. 

(AA)

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