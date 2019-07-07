Sisteme performans ölçümü yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 9 ilin milletvekilleriyle 3,5 saat süren toplantı yaptı. Erdoğan ardından, İstanbul'daki AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla da buluştu. Toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

SİSTEMİN MR’I ÇEKİLECEK

Toplantının ardından konuşan Ömer Çelik, 1. yılı dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, “Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR’ı çekilecek” dedi. Çelik şunları söyledi: “Sistemi daha verimli hale getirecek değişim onay almıştır. Milli iradeye saygı duyanların buna da saygı duyması gerekiyor. Önemli olan vatandaşın devletle ilişkisinin en sağlıklı şekilde organize edilmesidir.”

BAŞARILI İLLERİ ZİYARET EDECEK

Ömer Çelik şunları söyledi: “Toplantılarımızı çarşamba ve perşembe son gruplarla tamamlamayı planlıyoruz. Sonbahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonraki programımızda seçimde yüksek başarı gösteren şehirleri ziyaret edeceğiz. Bu toplantılar 3 çerçevede oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmeler yapıyor."

TÜRKiYE, SATIN ALDIĞI S-400'Ü KULLANACAK

Çelik gazetecilerin S-400’le ilgili sorularına da şu cevabı verdi: “Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Biz yabancı herhangi bir basın organında, iyi niyetli olarak görmediğimiz tavsiyelerin muhalefet tarafından eleştiriye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Türkiye’nin güvenlikle ilgili açığı olmaması gerekiyor. Türkiye bu sistemi almışsa, bunu kullanacaktır. Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz bunu gerektiriyor. Türkiye, kendi sınırlarını koruyor. Türkiye’nin sınırları Avrupa’nın ve NATO’nun sınırlarıdır.”

PUTİN’E LİBYA VE TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştü. Görüşmede Libya’da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve İdlib masaya yatırıldı. Erdoğan ayrıca, Barents Denizi’nde yaşanan denizaltı kazasını takip ettiğini belirterek, başsağlığı diledi.