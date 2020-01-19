Şişli'de silahlı kavgada 2 kadın yaralandı

İddiaya göre, Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'ta günlük kiraya verildiği değerlendirilen bir evde ikisi kadın 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Daha sonra sokağa çıkan bu kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine 2 kadın yaralandı. Diğer 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadınlar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

(AA)