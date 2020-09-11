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11 Eylül 2020 Cuma 13:13 | Son Güncelleme:

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinin çatısında bulunan elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Kablolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Çatıda çıkan yangın sırasında alışveriş merkezinin müşterileri içeri aldığı görüldü. 

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